Malatya’da yağmur ne zamana kadar sürecek?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olarak geçeceği, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarların ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği ifade edildi.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava durumunun da verildiği raporda şu ifadeler kullanıldı:

“Malatya-merkez: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Darende: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Kale: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 derece.