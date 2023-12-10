Antep baklavasını, Malatya kayısısını duyduk Peki, Suruç narını, ayaş domatesi, çizik zeytini?

Antep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri… O meşhur coğrafi tescil belgesi alan gıda ürünlerini hepimiz duymuşuzdur. Peki, Suruç narı, ayaş domatesi, yeşil çizik zeytini duydunuz mu? İşte, coğrafi tescil belgesi alan tam 18 ürünümüz…



Coğrafi tescil belgesi alan gıda ürünlerini hepimiz duymuşuzdur. Peki, Suruç narı, ayaş domatesi, yeşil çizik zeytini duydunuz mu? İşte, coğrafi tescil belgesi alan tam 18 ürünümüz…

COĞRAFİ İŞARET NEDİR?

Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 34 üncü maddesine göre, coğrafi işaret belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabilir.

İŞTE O ÜRÜNLER

Türk Patent verilerine göre, hali hazırda AB nezdinde 18 coğrafi işaretimiz tescil edilmiştir. Bunlar şöyle:

Antep Baklavası / Gaziantep Baklavası

Aydın İnciri,

Malatya Kayısısı,

Aydın Kestanesi,

Milas Zeytinyağı,

Bayramiç Beyazı,

Taşköprü Sarımsağı,

Giresun Tombul Fındığı,

Antakya Künefesi,

Suruç Narı,

Çağlayancerit Cevizi,

Gemlik Zeytini,

Edremit Zeytinyağı,

Milas Yağlı Zeytini,

Ayaş Domatesi,

Maraş Tarhanası,

Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini

Ezine Peyniri