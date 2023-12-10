Bu fatura kime kesilecek?

Malatya’da ağır hasarlı bazı binalarda su tesisatlarında yaşanan sorunlar nedeniyle suların boşa aktığı görülüyor. Bu konuda nasıl bir yol izleneceği ise merak ediliyor.

Malatya’da kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok ağır hasarlı binada bozuk olan su saatleri yüzünden sular boşa akıyor. Peki, bu suyun faturaları kime kesilecek? Yetkililer bu konuda önlem alıyor mu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra büyük ölçüde hasar alan Malatya’da yıkımların hızlandı ancak birçok ağır hasarlı bina halen yıkılmayı bekliyor. Yıkım sürecini bekleyen binaların birçoğunun durumu gitgide daha kötü hal alıyor. Kış aylarının da gelmesiyle beraber birçok ağır hasarlı binanın su saatlerinde arzalar meydana geliyor. Bu arzalar yüzünden bazı binalarda su kaçakları oluyor. Peki, bu suların faturası kime kesilecek?

TEHLİKE DAHA DA BÜYÜYOR

Malatya’da bazı ağır hasarlı binaların su saatlerinde arızalar meydana geliyor. Birçok ağır hasarlı binanın içi gölette dönmüş durumda. Ağır hasarlı binalarda suyun sürekli akması bina temellerine büyük ölçüde zarar verebiliyor. Binaların içinde biriken sular yapının taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlere temas ederek demirlerin paslanmasına ve çürümesine neden oluyor. Sadece demire zarar vermeyen su aynı zamanda betonun çürümesine ve çatlamasına da neden oluyor. Ağır hasarlı olan binalara bir de su sorunu eklendi mi tehlikenin boyutu gitgide daha da büyüyor.