Tehlikenin farkında mısınız? Malatya’nın can imtihanı!

Malatya 6 Şubat depremlerinde ağır bir sınav verdi ancak bu sınav bitmedi. Öyle ki, bir yandan ağır hasarlılarla yaşamak, diğer yandan iş makineleri, öte taraftan toz, duman, asbest ve bilumum sorun, vatandaşın canına artık tak etti. Ancak Malatyalıların can imtihanı bitmedi; şimdi yağışlar da başladı ve akla hayale gelmeyen sorunlar baş göstermeye başladı. Onlardan biri de, sadece birazcık yalıtım malzemesiyle kapatılan ve yağmura, çamura maruz kalıp insan canını tehlikeye sokan trafo ve kabloları…

Malatya 6 Şubat depremlerinde ağır bir sınav verdi ancak bu sınav bitmedi. Öyle ki, bir yandan ağır hasarlılarla yaşamak, diğer yandan iş makineleri, öte taraftan toz, duman, asbest ve bilumum sorun, vatandaşın canına artık tak etti. Ancak Malatyalıların can imtihanı bitmedi; şimdi yağışlar da başladı ve akla hayale gelmeyen sorunlar baş göstermeye başladı.

BU TRAFOLAR KİMİN SORUMLULUĞUNDA?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra büyük ölçüde hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Yıkımlar gerçekleştikçe güvenlik önlemleri de azalıyor. Birçok yıkımda elektrik trafoları zarar görüyor. Zarar gören trafolara ise elektrik kesintisi olmadan bakım yapılmadığı iddia ediliyor.

Bu bağlamda yıkımlar gerçekleştikçe güvenlik önlemleri azalıyor. Birçok yıkımda elektrik trafoları da zarar görüyor. Kesintilerden dolayı bakım yapılan trafolar ise bir süre sonra yeniden arızalanıyor ve dolayısı ile elektrik kesintisi oluyor.

SÖZDE TAMİR EDİLİYOR

Malatya’da objektiflere yansıyan görüntülere göre, trafolarda herhangi bir güvenlik kutusu olmadan sadece yalıtım bantlarıyla kaplanarak sözde tamir ediliyor ve öylece bırakılıyor. Bundan rahatsız olan vatandaşlar ise kendilerince önlem alıyor. Kimi vatandaşlar kabloların üstüne etraftan buldukları tahtaları koyarak önlem alsa da tehlikeyi önlemiyorlar. Bazı yerlerde bu önlemler de alınmıyor.

Çocuklar için büyük tehlike oluşturan elektrik kabloları, okul bölgelerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmamış halde duruyor. Peki, yalıtkan bantlarla alınan önlem, yağmur yağışlarına dayanabilecek mi? Kış aylarının gelmesiyle birlikte yağmurlar başladı. Birçok yerde oluşan su birikintisi hem tehlike oluşturuyor hem de kolayca arıza çıkmasına sebep oluyor. Vatandaşlar ise yetkililerden bir çözüm bekliyor.