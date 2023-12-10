AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihlerine göre, güz dönemi ara sınavları iki gündür devam ediyor. Peki, finaller ne zaman yapılacak?

AÖF Güz ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Buna göre, Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacaktı ve bugün son gün. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı da 25-26 Mayıs 2024 tarihinde olacak.

AÖF’ün Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan öğrencilere her ders oturumu için 20 soru ve 30 dakika verilecek. Sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.