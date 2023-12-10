O şehirde iş yerleri sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya’da etkisini gösteren yağış, Karasu ilçesinde taşkınlara sebep oldu. Meydana gelen olayda birçok sokak ve iş yeri sular altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya genelinde yağış etkili oluyor. Bu çerçevede yağış, Karasu ilçesi Darıçayırı’nda su taşkınlarına sebep oldu. Derenin taşması neticesinde mahallenin bazı sokakları adeta göle dönerken iş yerleri sular altında kaldı. Sokaklarda biriken sular sebebiyle bazı vatandaşlar ve araçlar ulaşımda zorluk yaşadı. SASKİ ekipleri bölgede yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.