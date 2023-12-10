- Asayiş

Bakın silahlı saldırıdan nasıl kurtuldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Çorum'da aralarında husumet bulunan 2 şahsın pompalı tüfekle saldırısına uğrayan bir kişi, bir iş yerine sığınarak kurtuldu. Olay Küçük Sanayi Sitesi 10. Cadde üzerinde meydana geldi.
Bakın silahlı saldırıdan nasıl kurtuldu mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çorum'da aralarında husumet bulunan 2 şahsın pompalı tüfekle saldırısına uğrayan bir kişi, bir iş yerine sığınarak kurtuldu.
Olay Küçük Sanayi Sitesi 10. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, husumetli oldukları A.K.'ya pompalı tüfek ile ateş açtı. O sırada bir işletmeye sığınan A.K. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırganlar ise A.K.'ya ait bir otomobili kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çorum, pompalı tüfekle saldırısı, iş yeri, Küçük sanayi sitesi, saldırı, soruşturma

10 Ara 2023 - 01:30 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL