Bakın silahlı saldırıdan nasıl kurtuldu

Çorum'da aralarında husumet bulunan 2 şahsın pompalı tüfekle saldırısına uğrayan bir kişi, bir iş yerine sığınarak kurtuldu.

Olay Küçük Sanayi Sitesi 10. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, husumetli oldukları A.K.'ya pompalı tüfek ile ateş açtı. O sırada bir işletmeye sığınan A.K. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırganlar ise A.K.'ya ait bir otomobili kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı