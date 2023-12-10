İtfaiye 4 yavru köpeği kurtardı

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde dere taşması sonucu yaşanan su baskınında itfaiye ekipleri 4 yavru köpeği boğulmak üzereyken kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Kocadere köyündeki derenin taşması sonucu Yalı Mahallesi’nde su basan bir binanın zemin katında 4 yavru köpek mahsur kaldı. Yavru köpeklerine imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Kepçe yardımıyla bölgeye giden Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipler, 4 yavru köpeği boğulmadan kurtararak bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler yavru köpekleri belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Öte yandan Çınarcık’ın Koru beldesindeki derenin de taşması sonucu seralar sular altında kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.