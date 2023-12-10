Komşuda sağanak yağış hayatı felç etti

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ’da sağanak etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Elazığ kent merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu kentte sağanak yağmur, iki gündür ara ara etkisini arttırıyor. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Raporu’nda ise,
"Bölgemiz genelinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden dolayı oluşabilecek sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir”
uyarısında bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.