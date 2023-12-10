Son dakika: Akçadağ'da yolcu otobüsü yandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otobüs yandı. Yangın Akçadağ ilçesinin Muratlı Mahallesi'nde yaşandı.

Akçadağ Muratlı Mahallesi'nde meydana gelen yolcu otobüsü yangınına 4 araç ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Öte yandan Yangında maddi hasar meydana geldiği de gelen bilgiler arasında. Otobüs yangını ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken maddi hasarla atlatılan yangın yolculara ve yangına tanık olanlara korku dolu anlar yaşattı.