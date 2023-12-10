Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl’ün Baykoca Mahallesi’nde Gündoğan Sokak ile Çamlıca Sokak kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Furkan Ş. (24) idaresindeki 16 UA 840 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmek isteyen Kazım A.’ya (80) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Beyin kanaması tespit edilen adam, ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.