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Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl’ün Baykoca Mahallesi’nde Gündoğan Sokak ile Çamlıca Sokak kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı mask
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl’ün Baykoca Mahallesi’nde Gündoğan Sokak ile Çamlıca Sokak kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Furkan Ş. (24) idaresindeki 16 UA 840 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmek isteyen Kazım A.’ya (80) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Beyin kanaması tespit edilen adam, ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Ara 2023 - 00:20 - Asayiş

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