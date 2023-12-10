Zonguldak'ta heyelan: 18 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ta toprak altında kalan evdeki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan 2'si ağır 18 yaralı kurtarıldı. Anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları kademeli olarak sürüyor.

Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde meydana gelen heyelanda, içerisinde Perihan (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) bulunduğu ev toprak altında kaldı.

18 kişilik ekip göçük altında kaldı

Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmalar sırasında meydana gelen ikinci büyük heyelanda 18 kişilik ekip göçük altında kaldı. Can pazarının yaşandığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi.

Çevredeki evler boşaltıldı

Hummalı çalışmayla toprak altında kalan 18 kişi kurtarılarak ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu olayla ilgili bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken çevredeki evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Arazinin sıkıntılı olması nedeniyle ambulanslar olay yerine ulaşım sağlayamazken yaralılar, sedye ve AFAD araçlarıyla ambulanslara taşındı.

Anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları yeni bir heyelan riski nedeniyle kademeli olarak sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı