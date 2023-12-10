Çalınan kombilerden 1’i ele geçirildi

Kütahya’da 1 ay önce çalınan 3 kombiden 1’i iş yerinde ele geçirildi. Polis kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 1 ay önce Dumlupınar Mahallesinde Ö.Y. (34)’ye, 3 adet kombinin çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bahse konu kombilerden birisinin bir işyerinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.A. (63) isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek hakkında suç eşyası satın alma suçundan işlem yapılmasının ardından Cumhuriyet Savcısı talimatıyla salıverildi. İş yeri sahibinden teslim alınan kombi müşteki Ö.Y. teslim edildi.
İş yerine ait kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu hırsızlık zanlısı şüpheli şahsın M.K.(24) olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.