Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Giresun’da kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında meydana gelen kazada, Batlama Kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan İpek C. (56) idaresindeki 28 ACM 944 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Batlama Deresi’ne uçtu. Kazada sürücü İpek C. ile Yılmaz C. (61) ve Ali C. (59) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.