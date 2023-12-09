Nesli tükenme tehlikesinde

Nesli tükenme altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri, şehir merkezlerini mesken tuttu. Sürü halinde Çemişgezek ilçesinde gezen dağ keçileri, ağaç dallarındaki yaprakları yedi. Vatandaşlar, uzun zamandır dağ keçilerinin kentte olduğunu ve buraya sık gelip gittiklerini belirterek, hayvanlara karışmadıklarını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.