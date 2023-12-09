- Bölge

Nesli tükenme tehlikesinde

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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri kent merkezine kadar inerek yiyecek aradı.
Nesli tükenme tehlikesinde mask
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Nesli tükenme altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri, şehir merkezlerini mesken tuttu. Sürü halinde Çemişgezek ilçesinde gezen dağ keçileri, ağaç dallarındaki yaprakları yedi. Vatandaşlar, uzun zamandır dağ keçilerinin kentte olduğunu ve buraya sık gelip gittiklerini belirterek, hayvanlara karışmadıklarını söyledi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# dağ keçileri, Tunceli, tunceli dağ keçileri

09 Ara 2023 - 21:31 Tunceli- Bölge

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