8 yaşında ama on parmağında on marifet var

Diyarbakır’da yaşayan ortaokul 8. sınıf öğrencisi Mehmet Uğur Savcu, 8 yaşındayken annesinin telefonuna indirdiği uygulama ile piyano notalarını çalmayı öğrendi. Bu sırada Savcu, annesinin dil kursu için yazdırdığı Halk Eğitim Merkezinin kapısında asılı olan piyano kursu başvurusunu gördü. Kursta iki ay piyano eğitim alan Savcu, ısrar üzerine evine tuşlu elektronik org aldı.

Bir zaman sonra ünlü piyanistlerin eserlerini çalmaya başlayan Savcu, tuş yetersizliğinden dolayı orgu rafa kaldırıp piyano aldı. Savcu, şimdilerde ünlü piyanistlerin eserlerini çalarak yaşıtı olan piyanistlere taş çıkarıyor.

“MOZART, BEETHOVEN, GRİNKO, FAZIL SAY GİBİ SANATÇILARIN ESERLERİNİ ÇALMAYI DENİYORUM”

Hayat hikayesini anlatan Savcu, ilk çaldığı eserin Yugoslav ezgisi olduğunu belirterek, “Ben piyano çalmayı annemin telefonuna indirdiğim piyano uygulamasıyla öğrendim. Halk Eğitim Merkezine İngilizce ve diğer kurslara kayıt olmaya gittiğimizde kapının üzerinde katılabileceğimiz kursların isimleri yer alıyordu. Oradan piyanoyu gözüme kestirip, anneme beni piyano kursuna yazdırmasını istediğimi söyledim. Biraz ısrar ettikten sonra annem beni piyano kursuna yazdırdı ve orada ilk piyano kariyerime başladım. Sonradan kendimi geliştirmeye başladım. İlk çalmaya başladığım Yugoslav ezgisiydi. Birkaç yıl sonra kendimi geliştirip dünya çapında tanınan sanatçıların eserlerini çalmaya başladım. Mozart, Ludwig Van Beethoven Evgeny Grinko ve Fazıl Say gibi sanatçıların eserlerini çalmayı deniyorum şu an” dedi.

Annesinin telefonundaki uygulamadan sonra tuşlu elektronik org çalıp, sonrasında tuşlar yetmeyince piyano almaya karar verdiğini söyleyen Savcu, “Üzerimde birçok hocamın emeği var. Kursa ilk başladığımda orga ihtiyaç duyduk ve aldık. Birkaç yıl geçtikten sonra çalabildiğim parçalar orgun sınırını aşmaya başladı. Çünkü tuş sınırı 61’di. Çalabildiğim parçalar daha çok tuş gerektiriyordu. Biz de piyano almaya karar verdik ve aldık. Şimdi bu piyano ile devam ediyorum. İlk iki ay kursa gittim. Eve geldim ve piyano parçalarına bakmaya başladım. Bana kolay gelen eserlerden çalmaya başladım. Kendimi böyle geliştirdim. Sonra da dünya geneli parçaları çalmaya başladım” diye konuştu.

SAVCU’NUN OKUL DERSLERİNDEKİ ÜSTÜN BAŞARISINA 6 BİRİNCİLİK MADALYASI

Aynı zamanda okul derslerini de aksatmadığını, hedefinin tıp fakültesini kazanmak olduğunu dile getiren Savcu, şunları kaydetti:

“Şu anda derslerim gayet iyi. 6 tane okul birinciliği madalyam var. Bazen il ve ilçe birincilikleri alıyorum. Hayalim Galatasaray Lisesi, ama en az da olsa Fen Lisesinde okumak istiyorum. Ben de herkes gibi ilk başlarda astronot olmak istiyordum ama doktorluk daha cazip geliyor".

Savcu, Mozart, Evgeny Grinko ve Fazıl Say’a yaptığı eserlerden ötürü teşekkür ederek, piyano hayatına katkıda bulunduklarını belirtti.

Oğlu Mehmet Uğur’un her zaman destekçisi olacaklarını belirten Remziye Savcu, “Halk Eğitim Merkezine farklı kurslara kaydettirmek için gittik ama oğlum piyano kursunu görünce liste de ısrar etti. Ben de yazdırdım ve buraya kadar geldik. İlk başta org almıştık. Ama tuşları yetmedi. Piyano aldık ve başladı, yeteneği bayağı ilerledi. İki ay farklı kurslara gitti ve buralara geldi. Okul dersleri de bayağı başarılı. Benim için ilk öncelik dersleridir. Daha sonraki plan piyano” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı