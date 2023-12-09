İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 64’üncü günde devam ederken, kara harekatında ölen İsrail askerlerinin sayısı yükseliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 1’i daha önce aldığı yaralar nedeniyle 4’ünün ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda olmak üzere 5 İsrail askerinin öldüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca, dün ve bugün Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda birliklerden 12 askerin ağır şekilde yaralandığı aktarıldı.

Ölen askerler arasında geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda 25 yaşındaki oğlu Gal Meir Eisenkot’u kaybeden İsrail’in Savaş Kabinesi’nde gözlemci olarak yer alan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un yeğeni de yer alıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde devam eden kara harekatında ölen İsrail askerlerinin sayısı 97’ye yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı