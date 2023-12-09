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Rıza Çalımbay, Fenerbahçe’ye 18 yıl sonra yine kaybetti

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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların başında 18 yıl sonra çıktığı ilk derbisinde Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti. Çalımbay, son derbi heyecanını 18 Eylül 2005 tarihinde İnönü Stadı’nda yine sarı-lacivertlilere karşı yaşamış ve o maçı da Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe’ye 18 yıl sonra yine kaybetti mask
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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlıların başında 18 yıl sonra derbi heyecanı yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, son derbisinde 18 yıl önce, 18 Eylül 2005 tarihinde İnönü Stadı’nda yine Fenerbahçe ile mücadele etmişti. Söz konusu maçta Kanarya 2-1'lik skorla galip gelen taraftı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Rıza Çalımbay, fenerbahçe, beşiktaş

09 Ara 2023 - 21:25 - Spor

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