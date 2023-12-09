Rıza Çalımbay, Fenerbahçe’ye 18 yıl sonra yine kaybetti

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlıların başında 18 yıl sonra derbi heyecanı yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, son derbisinde 18 yıl önce, 18 Eylül 2005 tarihinde İnönü Stadı’nda yine Fenerbahçe ile mücadele etmişti. Söz konusu maçta Kanarya 2-1'lik skorla galip gelen taraftı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.