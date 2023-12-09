09 Ara 2023 - 21:25 - Spor

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe’ye 18 yıl sonra yine kaybetti

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların başında 18 yıl sonra çıktığı ilk derbisinde Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti. Çalımbay, son derbi heyecanını 18 Eylül 2005 tarihinde İnönü Stadı’nda yine sarı-lacivertlilere karşı yaşamış ve o maçı da Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.