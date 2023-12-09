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Fenerbahçe deplasmanda ilk kez gol yedi

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Trendyol Süper Lig’de oynadığı ilk 6 dış saha maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesinde ilk kez deplasmanda gol yedi.

Fenerbahçe deplasmanda ilk kez gol yedi mask
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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrılırken, goller Dzeko, Tadic ve Szymanski'den geldi. Sezona 10 maçta 10 galibiyetle başlayan ve deplasman maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe’nin bu serisi derbide sona erdi. Bu sezon ilk 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, kalesinde gol görmedi. Derbinin 24. dakikasında Alex Oxlade-Chamberlain penaltıdan kaydettiği golle takımına eşitliği sağlarken, Fenerbahçe’nin de deplasmanda filelerine giden ilk gole imza atmış oldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, beşiktaş

09 Ara 2023 - 21:23 - Spor

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