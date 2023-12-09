Fenerbahçe deplasmanda ilk kez gol yedi

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrılırken, goller Dzeko, Tadic ve Szymanski'den geldi. Sezona 10 maçta 10 galibiyetle başlayan ve deplasman maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe’nin bu serisi derbide sona erdi. Bu sezon ilk 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, kalesinde gol görmedi. Derbinin 24. dakikasında Alex Oxlade-Chamberlain penaltıdan kaydettiği golle takımına eşitliği sağlarken, Fenerbahçe’nin de deplasmanda filelerine giden ilk gole imza atmış oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.