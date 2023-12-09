Beşiktaş'ta Quaresma ve Atiba’ya plaket verildi

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların iki eski futbolcusu Ricardo Quaresma ve Atiba’ya teşekkür plaketi verildi. Başkan Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve son seçimdeki başkan adayı Serdal Adalı, karşılaşma öncesi sahada iki futbolcuyla bir araya gelerek plaketlerini takdim etti.
Plaket töreninde Quaresma ve Atiba’nın çocukları da yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.