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Yağmur sonrası yollar göle döndü

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yağış sonrası bazı mahallelerdeki yollar göle döndü.
Yağmur sonrası yollar göle döndü mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kahta’da da sağanak etkili oldu. Yağış sonrası ilçenin farklı mahallelerindeki yollarda su birikintileri oluştu. İlçede 2 gündür etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı mahallelerde rögarlar tıkanırken yollarda göletler oluştu.

Su göletleri hem vatandaşı hem de esnafı olumsuz etkilerken araçların da ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Kahta, meteoroloji

09 Ara 2023 - 18:10 Adiyaman- Bölge

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