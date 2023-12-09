Komşuda dere taştı, köprü suda kayboldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, köprü sular altında kaldı. Sincik ilçesinde Taşkale, Subaşı, Pınarbaşı grup köy yolu üzerinde bulunan Taşkale Deresi şiddetli yağış nedeniyle taştı. Dere üzerindeki Subaşı Köprüsü sular altında kalırken, grup köy yolu ulaşıma kapandı.
Yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesi ile Çelikhan ilçesi arasındaki grup köy yolu, Şahinbeyler üst grup yolu heyelan ve taş düşmesi, Yarpuzlu Şahintepe yolu kaya düşmesi ve Karaköse Surud yolu kaya düşmesi sonuca ulaşma kapandı.
İl Özel idaresine bağlı ekipler tarafından kapanan köy yollarının açma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.