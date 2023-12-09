- Bölge

Komşuda dere taştı, köprü suda kayboldu

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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yoğun yağış sonrası köprü sular altında kalırken, grup köy yollarında heyelan meydana geldi.
Komşuda dere taştı, köprü suda kayboldu mask
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, köprü sular altında kaldı. Sincik ilçesinde Taşkale, Subaşı, Pınarbaşı grup köy yolu üzerinde bulunan Taşkale Deresi şiddetli yağış nedeniyle taştı. Dere üzerindeki Subaşı Köprüsü sular altında kalırken, grup köy yolu ulaşıma kapandı.

Yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesi ile Çelikhan ilçesi arasındaki grup köy yolu, Şahinbeyler üst grup yolu heyelan ve taş düşmesi, Yarpuzlu Şahintepe yolu kaya düşmesi ve Karaköse Surud yolu kaya düşmesi sonuca ulaşma kapandı.

İl Özel idaresine bağlı ekipler tarafından kapanan köy yollarının açma çalışmaları devam ediyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Taşkale Deresi, şiddetli yağış

09 Ara 2023 - 18:08 Adiyaman- Bölge

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