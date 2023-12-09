Evleri sağlam olan vatandaşlar diken üstünde

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Sarayatik Mahallesi Çimen Sokak üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın yıkımına başlandı. Yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın bitişiğindeki 5 katlı Şahin Apartmanı da yıkımdan nasibini aldı. Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin çalışması sırasında bitişikteki binanın 5 katındaki bütün duvarlarına zarar verdi. Yapılan yıkım çalışmasına tepki gösteren bina sakinleri ise soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Bina sakinlerinden Nuran Boyraz, ''Sarayatik Mahallesi’nde oturuyorum. Bizim binanın bitişiğinde iki dairenin yıkım yapıldı. Ancak şuan biz mağduruz. Görüldüğü üzere bütün binanın evleri zarar gördü camları ise hepsi aşağı düştü. Öğrendiğimiz kadarıyla kaçak yıkımmış ve bizi de mağdur ettiler” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı