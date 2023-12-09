15 kişi 30 metreden halatla çekti

Kaza, Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Z. idaresindeki 23 P 3704 plakalı hafif ticari araç, Esenlik Köyü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
KÖY SAKİNLERİNDEN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ
Köy sakinleri, halat bağladıkları ve yaklaşık 30 metre yokuş yukarı çektikleri aracı, düzlüğe çıkardı. Dayanışma örneği gösteren yaklaşık 15 kişi, daha sonra aracı pikaba yükledi. Kaza sonrası o anlar, cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.