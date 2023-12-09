Kalesini gole kapattı Tüm ligler dahil gol yemeyen tek kaleci

Henüz mağlubiyeti de bulunmayan Yozgat Belediyesi Bozokspor kalecisi Mücahit Atalay kalesini gole kapatarak takımını sırtlayan futbolcular arasında yer aldı. 9.hafta karşılaşmasında Erzincan Ulalarspor ile karşılaşacak olan Yozgat Belediyesi Bozokspor mağlup olmama ve gol yememe serisini devam ettirmek istiyor.

12 Bingölspor ile aynı puanı paylaşan Yozgat Belediyesi Bozokspor averaj ile puan sıralamasında ikinci sırada bulunuyor. Lider 12 Bingölspor’ Malatya temsilcisi Malatyaspor’a puan kaybetmesini bekleyen Yozgat Belediyesi Bozokspor alacağı galibiyet ile liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Türkiye geneli profesyonel liglerde dahil olmak üzere kalesinde gol görmeyen Yozgat Belediyesi Bozokspor kalecisi Mücahit Atalay şu sıralar adından oldukça söz ettirirken takımın başarılı olması yolunda takımı sırtlayan oyuncular arasında yer alıyor. Bölgesel Amatör Lig 11.gurupta kalesinde en çok gören takım ise 30 golle Malatya temsilcisi Hekimhan Belediyespor. Malatya’yı temsil eden bir diğer takım Malatyaspor ise 8 haftalık süreçte 15 gol kaydedip kalesinde ise 3 gol gördü.