Konteyner çarşı esnafının çilesi bitmiyor 

Yağmur yağışlarının başlamasıyla birlikte birçok sorunu da beraberinde getirdi. Depremden dolayı yıkılan birçok iş yeri geçici konteyner çarşılara taşındı. Konteyner çarşılar yağmur yağışlarını kaldıramadı. Birçok esnaf kendilerince önlem almaya çalışırken, kimi esnaf tezgâhını brandalarla kapattı, kimi esnafsa delinen brandaların üstüne kendi imkânlarıyla brandalar örttüler. Bazı esnafların dükkânları su içinde kaldı. Peki, yağmur yağışlarına dayanamayan konteyner çarşılar kar yağışlarına dayanabilecek mi?

Mağduriyet yaşayan esnafların sadece su sorunu da yok, yağmur sularından oluşan su birikintileri yüzünden müşterileri gelmiyor. Çatılardan akan su yüzünden müşterilerin çarşıyı gezip alışveriş yapmıyor. Genelden kışın iş yapması gereken aktarlar, ayakkabıcalar gibi birçok esnaf bu durumdan şikâyetçi. Kendilerince geçici önlem alan esnaf yetkililerden bir çözüm bekliyor.

“SU GİDERİ YOK SU GİDERLERİ YAPILMASI LAZIM”

Medikal işi yapan Yasin Yetiş adlı esnaf,

“Ben medikal işi yapıyorum buraya gelenlerin çoğu hasta ve engelliler. Burada oluşan su birikintileri yüzünden çoğu gelemiyor. Dükkânları su basıyor, birçok esnaf arkadaşımızın şikâyeti var. Kendi imkânlarımızla tamir etmeye çalıştık ama bu kadar oldu. Çok büyük sıkıntı yaşanıyoruz. Buraya bir branda yapılmış ama içeriyi su alıyor, bunun düzeltilmesi lazım. Sağanak yağışlarla birlikte su baskınları çok olacak. Su gideri yok su giderleri yapılması lazım. Yağışlar çoğalmadan önlem alınması gerekiyor. Önümüz kış bu brandalar suyu doğru düzgün taşıyamıyor, kar yağışlarını hiç taşıyamaz. Birçok iş yerinin zemini parke, dükkâna sular girdikçe parkeler şişiyor, koku yapıyor”

ifadelerini kulandı.

“BURAYI DÜZELTMELERİ LAZIM”

Mobilyacı Ahmet Yaşar Çiçek adlı esnaf,

“Cezmi Kartay esnaflarındanım. Geçmiş zaman içerisinde rabbimizin vermiş olduğu imtihanı yaşadık. Devletimizin bize vermiş olduğu konteynerlerin içerisine girdik. Yalnız bunların bu şekilde yağmuru geçirip etrafı su içinde bırakması bizi zor duruma sokuyor. Yetkililere sesleniyorum, belediye başkanımız olsun, AFAD olsun, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olsun buna bir el atıp burayı düzeltmeleri lazım. Biz vatandaş olarak zaten depremden çıkmış perişan bir haldeyiz. Bunu bir daha para vermeye gücümüz yok. Geçmişteki borçlarımızı ödeyemiyoruz. Belediye başkanımıza sesleniyorum buraya bir el atınız. İnşallah burayı yaparsınız bizi de bu dertten kurtarırsınız”

dedi.

“ACİLEN BURAYA BİR ÇÖZÜM BULSUNLAR”

Ayakkabıcı Mesut Kurnaz adlı esnaf,

“Çatıya güneşlik yapmışlar güneşten korumak için ancak yağan yağmura dayanamadı. Birçok esnaf arkadaşımızın dükkânı sular içinde kaldı. Ben ayakkabı satıyorum. Bizim işimiz yağmurda karda olacak ama her yer su içinde olduğu için müşteride gelip gezmiyor. Çatı kapalı gözüküyor ama her yerden su akıyor. Kar yağdığı zaman bu güneşlikler çöker. Biz kendi imkânlarımızla çadır yaptık su biriktiği zaman torbalanıyor ve çökecek gibi oluyor. Yetkilere sesleniyorum acilen buraya bir çözüm bulsunlar. Burayı bir harcama yapmışlar keşke bunu da düşünselerdi, yağmurda kış da ne olacak”

açıklamalarında bulundu.