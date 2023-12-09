Öğrenciler kaptajı gezdi

Öğrenciler, suyun musluklara ulaşana kadar nasıl bir aşamadan geçtiğini ve kalite değerlerini inceleme imkânı buldular. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Sedat Kabakaş ve Atık su Arıtma Dairesi Başkanı Murat Nalçacı öğrencilere eşlik ederek tesisler hakkında bilgiler verdi.

Tecde Anadolu Lisesi öğrencisi ve Proje Gurup Koordinatörü Metehan Efe Görgün, proje hakkında bilgiler vererek, su ve suyun arıtılması ile ilgili çok önemli bilgi edindiklerini belirterek, suyun verimli kullanılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizdi. Görgün, “Bugün MASKİ Genel Müdürlüğümüze bağlı Gündüzbey Kaptaj Tesisi, bölgenin en büyük laboratuvarı olan Çevre Laboratuvarı’nı ve İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisini arkadaşlarımız ile ziyaret ettik. Amacımız, suyun önemine ve tasarrufa biraz daha dikkat çekmekti. Farkındalık farkındalıktır. Bizler de elimizden geleni yapmak istedik” şeklinde konuştu.

Tecde Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Özlem Akçadağ ise, “Özellikle bugün şunu öğrendik. Çok güzel ve çok temiz bir su içiyoruz. Yıllarca hep arıtma kullanalım, arıtma taktıralım diyorduk. Bu gördüklerimizden sonra arıtmaları çıkartacağız. Öğrencilerimiz çok faydalandılar. Projemizin amacı suyun arıtılması ve geri dönüşümü ile alakalı idi. Bizleri MASKİ tesislerinde ağırlayan ve öğrencilerimizin bilgilendirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN