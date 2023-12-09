Malatya Emniyeti o haber üzerine harekete geçti

Malatya'da duvar delerek hasarlı 10 dairede hırsızlık yapıldığı iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
"İlimiz Yeşilyurt ilçesi Şeyhbayram Mahallesi Hasan Meşeli Sokak'ta birden fazla ikamette meydana gelen 'ikametten hırsızlık' olayı ile ilgili Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bahse konu adreste, orta hasarlı olduğu için kullanılmayan bir binada 3 ayrı ikamette hırsızlık olayı meydana geldiği ve olay ile ilgili ulusal ve yerel basında yer alan 'Malatya'da 10 dairede hırsızlık' haberlerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır"
ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında,
"Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalarda hırsızlık olayının şüphelileri olan Ö.D., F. T. ve H.İ.G. isimli şahıslar kısa sürede tespit edilerek yakalanmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir"
bilgileri de aktarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.