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Civanperçemi nasıl yazılır? Civanperçemi mi, civan perçemi mi?

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Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “civanperçemi”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. İşte TDK’ya göre “civanperçemi” kelimesinin doğru yazılışı…
Civanperçemi nasıl yazılır? Civanperçemi mi, civan perçemi mi? mask
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Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “civanperçemi”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. İşte TDK’ya göre “civanperçemi” kelimesinin doğru yazılışı…

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “civanperçemi”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. Civanperçemi mi, civan perçemi mi? İşte cevabı…

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe¬kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır. Bu kapsamda bazı bitki adları da bitişik olur.

Bu bağlamda TDK’ya göre, “civanperçemi” kelimesinin doğru yazılışı bitişiktir. Bu kelime ayrı yazılmaz.

Bu arada civanperçemi, papatyagiller familyasının üyesi olan çiçekli bir bitkidir. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerine özgüdür.

Civan perçemi (yanlış kullanım)
Civanperçemi (doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:
“Aktar bana civanperçemi kullanabileceğimi söyledi.”

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09 Ara 2023 - 01:25 - Kültür Sanat

Muhabir  Haber Merkezi

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