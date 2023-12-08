Bu haber üniversite öğrencilerine! İnönü Üniversitesinde kısmi zamanlı iş imkanı

İnönü Üniversitesi, kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere 62 öğrenciye iş imkanı sağlayacak. Öğrencilerin hangi şartları taşıması gerektiği ve çalışma saatlerine ilişkin detaylar haberimizde…

2023-2024 akademik yılı kapsamında İnönü Üniversitesine bağlı muhtelif birimlerde, servis hizmetlerinde ve geçici işlerde çalıştırılmak üzere kısmi zamanlı 62 öğrenci alınacak.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ilgili kısımdan kendi şifreleri ile giriş yapıp en geç 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar “İş Başvuru Forumu”nda istenilen bilgileri eksiksiz doldurmaları ve formu kaydetmeleri gerekiyor.

BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

-Tezsiz yüksek lisans, özel öğrenci hariç olmak üzere, üniversitemizde kayıtlı öğrenci olmak,

-Disiplin cezası almamış olmak,

-Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

-Kısmi zamanlı iş sözleşmesi SKS Daire Başkanlığınca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak,

-Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

-Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

-Uzatmalı öğrenci olmamak.

-Deprem, sel gibi doğal afetlerde zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden, normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerde çalışacak öğrencilerin hafta içi saat 11.00-14.00 arasında boş dersi bulunması gerekmektedir. Diğer birimlerde çalışacak öğrencilerin ise mesai saatleri içinde günlük kesintisiz en az üç saatinin boş olması gerekmektedir. Bununla birlikte diğer birimlerde çalışacak öğrencilerin çalışma saatlerini çalıştıkları birimde bulunan birim amirleri belirleyecektir.

-Kısmi zamanlı olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerden sözleşme öncesi haftalık ders programı istenecektir. Haftalık ders programı çalışacağı işe uygun olmayan öğrencilerle sözleşme imzalanmayacaktır.

-Her öğrencinin yalnızca bir tercih hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin seçim yaparken bu ilanda belirtilen hususları dikkatlice okumaları, belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını belirlemeleri ve şartlarını taşıdıkları birimlere başvurmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA SAATLERİ İLE ÖDEME ESASLARI

Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yapılacak ödemede esas alınacak 1 saatlik ücret: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerde çalışılan öğrencilere brüt 42,00-TL’den, diğer birimlerde çalışan öğrencilere ise brüt 25,00-TL ‘den ödeme yapılacak.

Öğrenciler haftada en fazla 15 (on beş) saat çalışabilir.

Başvuru ekranı ve kontenjanlara ilişkin detaylar inonu.edu.tr’de.