Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

MALATYA VALİSİ BUSABAH MEDYA'YA AÇIKLADI

Depremin yıktığı Malatya'da son durum ne? Malatya, ağır hasarlı binaların yıkımı konusunda hangi aşamaya geldi? Tüm bu soruların yanıtını Malatya Valisi Ersin Yazıcı BUSABAH Medya'ya açıkladı. Yazıcı, yıkımların ne zaman tamamlanacağını da duyurdu. Vali Ersin Yazıcı,

“Şu an yıkımlarda hacim olarak yüzde 70’e geldik. Bu oran tabi bina olarak biraz daha düşük. Ben merkeze ağırlık verdiğim için merkezdeki binalarda 3-5 katlı olduğundan dolayı oran hacim olarak daha yüksek. 16 Ağustos günü yüzde yıkım oranı yüzde 15’di şu an yüzde 70’e geldik. Yılbaşı olarak bir takvim verilmişti. Belirlenen takvime uygun hareket ediyoruz. 15-20 günlük bir iş kaldı merkezde. Hala yıkılmayı bekleyen binalar var ama bu ara yürütmeyi durdurmalar çok hızlı bir şekilde arttı. En son 2 gün önce bin 58 tane yürütmeyi durdurma verilen bina vardı. Bunlarda ağırlıklı olarak merkezde. Geldiğimizde sadece 22 taneydi yürütmeyi durdurma vardı. Birde kültür varlıkları, koruma altındaki binaları yıkamıyoruz ve bitişik nizamlarla ilgili biraz sıkıntılar var. Bunlar dışında biz yılbaşına kadar merkezde yıkımları büyük oranda bitirmiş olacağız. Şu an Battalgazi’de yüzde 92 ye kadar çıktık, Yeşilyurt da oran yüzde 68’lerde. Bu iki ilçenin ardından da Doğanşehir ve Akçadağ geliyor”

şeklinde konuştu.

AK PARTİ “ÇALIK” DEDİ, MHP “GÜRKAN”I İSTEDİ

Malatya kamuoyu AK Parti’nin kimi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı göstereceğini merak ediyor. Temayüllerden Öznur Çalık isminin mi yoksa MHP Malatya İl Teşkilatı’nın desteklediği Selahattin Gürkan’ın mı isminin açıklanacağı tartışılırken, sonucun bu hafta sonu belirlenmesi bekleniyor.

ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Malatya’da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 17.00 sıralarında Tecde Mahallesi Alibey Sokak üzerinde sürücü B.Y. sevk ve idaresindeki 44 M 0197 plaka sayılı araç ile sürücü A.G. sevk ve idaresindeki 44 S 0706 plaka sayılı aracın çarpışması sonucu yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada minibüs sürücüsü B.Y. ile serviste bulunan Z.N.M., Y.Ç.G., A.Ç., M.T. ve F.B.E. isimli öğrenciler yaralandı.

19 İLE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce aralarında Malatya’nın da bulunduğu 19 ile kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevreleri ile Gaziantep'in doğusunda, bu gece ve yarın kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağmur beklendiği belirtildi.

İLK KEZ BUSABAH MEDYA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Galatasaray Spor Kulübü arasında "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş Deprem Konutları Yapım Protokolü" imzalandı. İmzalan protokolde Malatya yer almadı. Sarı kırmızılıların Malatya’yı es geçmesi Malatyalıları üzdü. İlk kez busabahmalatya.com’un gündeme getirdiği haberin ardından güzel bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili açıklama AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan’dan geldi. Babacan,

“Galatasaray Spor Kulübü olarak Malatya’yı ve Malatyalılar üzecek hiçbir şeyin içerisinde olmayacaklarını ifade ettiler. Ortak neler yapabileceğimizi yönetim kurulu ile birlikte konuşmak için kulübe davet ettiler, önümüzdeki günlerde İstanbul’da bir araya geleceğiz. Sayın Genel Sekreter'e teşekkürlerimle”

ifadelerine yer verdi.

“MALATYA’YA YAPILACAK KONUT VE İŞ YERİ SAYISI ARTIRILDI”

Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya’da, kent merkezinde devam eden çalışmalara dair açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Çarşı merkezinin kapsamının genişletildiğini, İnşa edilecek konut ve iş yeri sayısını artırıldığını söyledi. Tüfenkci,

“Hedefimiz en kısa sürede kent merkezimizi her detayıyla ortaya çıkarmak”

dedi.

310 GEÇİCİ KONUTUN ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Büyükşehir Belediyesi bir taraftan Malatya’nın yeniden inşası noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hareket ederek 220 dönümlük alanda gerçekleştirilecek olan çarşı merkezi için faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle İsviçre Merkezli Finans Kuruluşu ile yapılan görüşmeler neticesinde Malatya’ya 310 adet kalıcı nitelikte geçici konutun çalışmalarına başlandı.

MALATYA AVRUPA’NIN HANGİ ŞEHRİNE BENZETİLDİ?

Yapay zekaya Türkiye'de bulunan şehirlere benzeyen Avrupa şehirleri soruldu. Ortaya ilginç sonuçlar çıkarken Malatya’nın benzetildiği şehir ise şaşırttı. Yapay zekanın verdiği sonuçlara göre, Malatya İtalya’nın Perugia şehrine benzetildi.