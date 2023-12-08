Battalgazi ve Yeşilyurt karanlığa gömüldü Elektrik ne zaman verilecek?

Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bazı mahalleler 22.00 sıralarında karanlığa gömüldü. Elektrik enerjisinin ne zaman verileceği merak ediliyor.
Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bazı mahalleler 22.00 sıralarında karanlığa gömüldü. Fırat Elektrik Dağıtım Hizmetleri Çözüm Merkezi, konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.
Buna göre Battalgazi ilçesine bağlı 14 mahalle ve Yeşilyurt ilçesine bağlı 4 mahallede orta gerilim arızasına bağlı elektrik kesintisi yaşanıyor.
Elektrik enerjisinin saat 23.30'a kadar verilmesi planlanıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.