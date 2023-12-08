- Yaşam

Battalgazi ve Yeşilyurt karanlığa gömüldü Elektrik ne zaman verilecek?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bazı mahalleler 22.00 sıralarında karanlığa gömüldü. Elektrik enerjisinin ne zaman verileceği merak ediliyor.
Battalgazi ve Yeşilyurt karanlığa gömüldü Elektrik ne zaman verilecek? mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bazı mahalleler 22.00 sıralarında karanlığa gömüldü. Elektrik enerjisinin ne zaman verileceği merak ediliyor.

Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bazı mahalleler 22.00 sıralarında karanlığa gömüldü. Fırat Elektrik Dağıtım Hizmetleri Çözüm Merkezi, konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.

Buna göre Battalgazi ilçesine bağlı 14 mahalle ve Yeşilyurt ilçesine bağlı 4 mahallede orta gerilim arızasına bağlı elektrik kesintisi yaşanıyor.

Elektrik enerjisinin saat 23.30'a kadar verilmesi planlanıyor.
# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, elektirik, battalgazi, yeşilyurt, elektrik enerjisi

08 Ara 2023 - 22:23 Malatya- Yaşam

Muhabir  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL