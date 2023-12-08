Battalgazi ve Yeşilyurt karanlığa gömüldü Elektrik ne zaman verilecek?

Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bazı mahalleler 22.00 sıralarında karanlığa gömüldü. Elektrik enerjisinin ne zaman verileceği merak ediliyor.

Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bazı mahalleler 22.00 sıralarında karanlığa gömüldü. Fırat Elektrik Dağıtım Hizmetleri Çözüm Merkezi, konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.

Buna göre Battalgazi ilçesine bağlı 14 mahalle ve Yeşilyurt ilçesine bağlı 4 mahallede orta gerilim arızasına bağlı elektrik kesintisi yaşanıyor.

Elektrik enerjisinin saat 23.30'a kadar verilmesi planlanıyor.