Destan şehir, viran şehir oldu Malatya Avrupa’nın hangi şehrine benzetildi?

Yapay zekaya Türkiye'de bulunan şehirlere benzeyen Avrupa şehirleri soruldu. Ortaya ilginç sonuçlar çıkarken Malatya’nın benzetildiği şehir ise şaşırttı.

Yapay zeka bu kez de Türkiye’deki şehirlerin en çok hangi Avrupa şehirlerine benzediğini ortaya çıkardı. Malatya’nın benzetildiği şehir ise şaşırttı.

ASLINDA BENZİYOR

Yapay zekanın verdiği sonuçlara göre, Malatya İtalya’nın Perugia şehrine benzetildi. Perugia, tepede bulunan eski merkez ile düzlükte Tiber Nehri kıyısında kurulan yeni şehirden oluşuyor. Yaklaşık 450 metre yüksekliğinde tepede kurulu olan eski tarihsel şehrin merkezine, tepenin eteklerinde gelişen yeni şehirden yürüyen merdivenler aracılığıyla ulaşılıyor. Eski şehir merkezine günün belli saatleriyle otomobil ile girmek yasak ve eski şehir atmosferi böylelikle korunuyor. Perugia'da iki ünlü üniversite bulunuyor. Perugia çok dikkati çeken tarihsel bir sanat merkezi ve günümüzde de bu niteliğini koruyor.

6 ŞUBAT’TAN ÖNCESİNİ ANDIRIYOR

Perugia şehrinin fotoğraflarına bakıldığında ise aslında 6 Şubat depremlerinden önceki halini anımsattığı söylenebilir. Ancak şu anki haliyle Malatya enkaz bir kente dönüşmüş durumda.

Not: Perugia şehrinin fotoğrafları pavaedu.com’dan alınmıştır.