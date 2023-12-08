08 Ara 2023 - 21:30 - Gündem

Kışla Caddesi dertli! İş yok, trafik sıkışık, toz duman bitmiyor!

Malatya’nın işlek noktalarından biri olan ve şubat ayında meydana gelen şiddetli depremler sonucunda hasar gören Kışla Caddesi’nde yıkımlar devam ediyor. Cadde üzerinde iş yapan esnaflar ise yıkımların yavaş ilerlemesinden dolayı şikâyetçi. Trafiğe kapalı caddede bulunan eczaneler ve diğer esnaflar, bir türlü yıkılmayan binalardan yakındı.