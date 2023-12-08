Kışla Caddesi dertli! İş yok, trafik sıkışık, toz duman bitmiyor!

Malatya Kışla Caddesi’nde bulunan eczanelerin ve esnafların yaşadığı zorluklardan bahseden Türk Eczacılar Birliği Başkanlık Divanı Üyesi Uzman Eczacı Tahir Özelçi,
“Yaklaşık bir aydır Kışla Caddesi’nde ağır hasarlı binaların yıkım işlemi gerçekleştirilmekte. Şu an eski bir hastanenin yıkımı yapılıyor ve Kışla Caddesi trafiğe kapatılmış durumda. Bir aydır buradaki esnaflar çok büyük sıkıntı çekmekte”
dedi.
ECZANELER NÖBETİNDEN VAZGEÇİYOR
Türk Eczacılar Birliği Başkanlık Divanı Üyesi Uzman Eczacı Tahir Özelçi,
“Yaklaşık bir aydır Kışla Caddesi’nde ağır hasarlı binaların yıkım işlemi gerçekleştirilmekte. Şu an eski bir hastanenin yıkımı yapılıyor ve Kışla Caddesi trafiğe kapatılmış durumda. Bir aydır buradaki esnaflar çok büyük sıkıntı çekmekte. Şu anda bu caddede eczacılar yoğunlukta ve insanların ilaca ulaşımı zor bir hale gelmiş durumda. Nöbetçi eczaneler, tamamen kapalı bir caddede hizmet veriyor ve bazılarının nöbetinden vazgeçtiği durumlar oluyor. Bu hem eczacıları zor durumda bırakıyor hem de ilaca ulaşmaya çalışan vatandaşı. Sadece eczaneler de değil, buradaki birçok esnaf aynı sorunları yaşıyor. Bu zor şartlarda iş yapmaya çalışan esnafımız, bu kadar yavaş ilerleyen yıkım çalışmaları sonucunda büyük zorluklar çekmektedir. Ayrıca bazı eczaneler caddenin uygun olmamasından dolayı nöbetini ertelemektedir. Ben şahsi olarak 2’nci defa nöbetimi ertelemek durumunda kaldım. İlaç gibi insan sağlığı açısından önemli bir maddeyi ulaştırmaya çalışan kurumlar, bu şartlar altında hizmet vermeye çalışıyor”
diye konuştu.
“MALATYA’NIN TRAFİĞİNİ DE ETKİLİYOR”
Eczacı Tahir Özelçi trafiğe kapalı olan caddenin diğer caddelerde yoğunluk oluşturduğunu da belirterek
“Bir aydan fazla bir süredir yıkımlar devam ediyor. Yıkımlar hızlı başladı ama eski bir hastanenin yıkımı bir türlü gerçekleştirilemedi. Ekiplere sorduğumuzda ise yıkım araçlarının yetersizliğinden ve arıza yaptığından söz ettiler. Bir haftalık bir süreyi aracın onarılmasını bekleyerek geçirdiklerini belirttiler. Malatya’da kısıtlı olarak bulunan alışveriş caddelerinin, yoğun olan caddelerin bu şekilde trafiğe kapatılması çok doğru bir yöntem değil. Bizim yetkililerden beklediğimiz; yoğun olan caddelerin ve Kışla Caddesi’nin yıkım işlemlerinin hızlandırılması ve bu caddelerin trafiğe açılmasıdır. Bu caddenin trafiğe kapatılması aynı zamanda Malatya’nın trafiğini de etkiliyor. Başka caddelere yönelen araçlar diğer caddelerde yoğunluk oluşturuyor”
açıklamalarında bulundu.
“ÖĞLEDEN SONRA SAAT 2’YE KADAR SİFTAH YAPMADIĞIMIZ GÜNLER OLUYOR”
Kışla Caddesi’nde bulunan ve gözlük satışı yapan Koray Güler ise,
“Yan tarafın yıkılmasına rağmen burası 10 gündür aynı şekilde duruyor. Yıkım ekibi saat 10’da geliyor ve saat 12’de ara veriyor. Öğle arasından sonra çalışmalar başlıyor ama gece çalışma olmuyor. Büyük bir bina ama bir türlü yıkımı gerçekleştirilemedi. Öğleden sonra saat 2’ye kadar siftah yapmadığımız günler oluyor. Bir an önce yetkililerin bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü insanların çok fazla seçeneği yok. Bu cadde insanların yürüyebildikleri birkaç caddeden bir tanesi”
diyerek yıkımların hızlandırılmasını istedi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.