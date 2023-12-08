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O kazanın ayrıntıları: 5 öğrenci yaralandı

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Malatya'da bugün yaşanan okul servisi kazasına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.
O kazanın ayrıntıları: 5 öğrenci yaralandı mask
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Malatya'da bugün yaşanan okul servisi kazasına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 17.00 sıralarında Tecde Mahallesi Alibey Sokak üzerinde sürücü B.Y. sevk ve idaresindeki 44 M 0197 plaka sayılı araç ile sürücü A.G. sevk ve idaresindeki 44 S 0706 plaka sayılı aracın çarpışması sonucu yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazada minibüs sürücüsü B.Y. ile serviste bulunan Z.N.M., Y.Ç.G., A.Ç., M.T. ve F.B.E. isimli öğrenciler yaralandı l.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederken konu ile ilgili tahkikata başlandı. 
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08 Ara 2023 - 20:32 Malatya- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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