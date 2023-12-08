Jandarmadan definecilere suçüstü

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Safran köyünde kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Safran Köyünde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Alınan bilginin değerlendirilmesi üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik Balkayalar mevkiinde yapılan kontrolde şüpheli A.A., G.A. ve M.Ö. kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 levye, balyoz, kazma, kürek, çekiç, keser, murç, 4 metal çubuk, 3 çift eldiven ve 2 çift çizme ele geçirildi.

Şüpheli A.A.,G.A. ve M.Ö. adlı şahıslar, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı