Nefes kesen deprem ve yangın tatbikatı

Hakkari Valiliği koordinesinde birçok kurumun katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hakkari Valiliği koordinesinde, Hakkari Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibinin müşterek çalışmalarıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen tatbikatta deprem ve yangın afetleri ile ilgili bilincin arttırılması, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler, yangın sırasında yapılması gerekenler, yangına müdahale şekilleri, kazazede kurtarma teknikleri gibi konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı