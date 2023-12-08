Üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde yapılan çalışmalarda polis ekipleri şüphelendiği şahsı durdurdu. Üst araması yapılan şahısta 2 parça halinde toplam ağırlığı 422,36 gram toz esrar çıkan şahıs emniyete sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.