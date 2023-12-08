Bir garip 'sokak' hikâyesi

Eskişehir’de mülk sahibi bir vatandaş, yıllardır kullanımda olan sokağı kendi arsasından geçtiğini iddia ederek tahta bariyerlerle çevreleyip çıkmaz yol haline getirdi.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan ve belediyeye ait olmadığı öne sürülen Gamgam Sokak, mülk sahibi vatandaş tarafından tahta bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. Bahsi geçen sokağın uzun süredir kamuya açık olarak kullanıldığı bilinirken, vatandaşlar her gün geçtikleri yolun kapatılması karşısında şaşkınlığa uğradı. Mülk sahibi vatandaşın kendisi tarafından yapıldığı belirtilen yolun ilk kullanıldığı zamanlarda belediyenin bilgisi dâhilinde çift yönlü şekilde herkese açıldığı öğrenilirken, çevre esnafı, sokağın kapatılmasıyla ilgili mülk sahibinin haklı olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı