Kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Denizli’de yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol imal ederek satış yapmaya hedefleyen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından kaçak-sahte alkol satışı ve imal eden şahıslara yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda Kaçak-sahte alkollü içki imalatı ve ticaretini yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 110 şişe kaçak içki, 109 litre etil alkol, 83 litre kaçak içki ve alkol yapım malzemeleri ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.