O ilde sağanak yağış sele neden oldu

Meteorolojinin uyardığı Mersin’in Silifke ilçesinde sağanak yağmur sele neden oldu. Araçlar kısmen suya gömülürken ekipler çalışma başlattı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak yağış sele neden oldu. Yağışla birlikte Saray Mahallesi’ndeki Atatürk ve İnönü caddelerinde bazı araçlar sular altında kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, su tahliyesine başladı. Bazı kadınlar sel nedeniyle yürüyemeyince ekiplerin sırtında evlerine ulaşabildi.

Otomobili suya gömülen Onur Çetin,

“İşyerinde çalışıyordum. Arabamı buraya bırakmıştım. Beni telefonla aradılar ve bende buraya gelerek arabamı alacağım”

dedi.

Yağışların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı