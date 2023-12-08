Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye ceza yağdı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 3 kişiye ceza yağarken, aynı suçtan yargılanan 2 kişi de beraat etti.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan Ali U., Beytullah D. ve Mustafa K. ile tutuksuz olan H.A. ve S.S.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Ali U. ve Beytullah D. "uyuşturucu ticaretinden" 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira da adli para cezasına çarptırılırken, Mustafa K.'ye ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 18 bin 740 lira da adli para cezası verildi.

Mahkeme tutuklu 3 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz olarak yargılanan H.A. adlı kadın ile S.S. ise beraat etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı