Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye ceza yağdı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 3 kişiye ceza yağarken, aynı suçtan yargılanan 2 kişi de beraat etti.
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan Ali U., Beytullah D. ve Mustafa K. ile tutuksuz olan H.A. ve S.S.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Ali U. ve Beytullah D. "uyuşturucu ticaretinden" 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira da adli para cezasına çarptırılırken, Mustafa K.'ye ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 18 bin 740 lira da adli para cezası verildi.
Mahkeme tutuklu 3 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz olarak yargılanan H.A. adlı kadın ile S.S. ise beraat etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.