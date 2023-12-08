'Zimmete para geçirme' operasyonu: 3 tutuklama

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde çalışan ve aralarında muhasebe müdürünün de bulunduğu 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemede 'zimmete para geçirme' suçlamasıyla tutuklandı.
CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde yapılan Sayıştay denetimi sonrası mülkiye müfettişlerinin incelemesi ile 'zimmete para geçirme' ve avans ödemesi kaybıyla usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Tespit üzerine belediyenin hukuk bölümünde çalışan G.Ü., M.T., M.A. ve muhasebe müdürü B.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahıslar soruşturma kapsamında bugün polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.Ü., M.A. ve muhasebe müdürü B.K. tutuklanırken, M.T. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.