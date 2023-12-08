Malatya Valisi Malatya'nın son durumunu BUSABAH Medya'ya açıkladı

Yıkımlardaki son durum hakkında BUSABAH Medya'ya bilgi veren Vali Ersin Yazıcı,

şeklinde konuştu.

Yıkımlarda sözleşme şartlarını yerine getirmeyen firmalara ceza kesildiğini belirten Vali Yazıcı,

ifadelerine yer verdi.

Malatya’da gerçekleştirilen yıkımlarla ilgili güncel bilgileri paylaşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu anda yıkımların hacim olarak yüzde 70 seviyesine ulaşıldığını kaydetti. Yıkımların ne zaman biteceğine dair tarih de veren Yazıcı, “Biz yılbaşına kadar merkezde yıkımları büyük oranda bitirmiş olacağız. Şu an Battalgazi’de yüzde 92’ye kadar çıktık, Yeşilyurt da oran yüzde 68’lerde. Bu iki ilçenin ardından da Doğanşehir ve Akçadağ geliyor” dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret ederek, cemiyet üyeleriyle bir araya geldi. Burada BUSABAH Medya’ya özel açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı, Malatya’daki çalışmalarla ilgili önemli bilgiler verdi.

Şehir merkezinde 6 bine yakın iş yeri ve 3 bine yakın konutun çalışmalarına başladığına vurgulayan Vali Yazıcı, önceden yapılacak olan 236 dönüm alanın genişletildiğini belirtti.

“YÜRÜTMEYİ DURDURMALAR ARTTI”

Yıkımlardaki son durum hakkında bilgi veren Vali Yazıcı,

“Şu an yıkımlarda hacim olarak yüzde 70’e geldik. Bu oran tabi bina olarak biraz daha düşük. Ben merkeze ağırlık verdiğim için merkezdeki binalarda 3-5 katlı olduğundan dolayı oran hacim olarak daha yüksek. 16 Ağustos günü yüzde yıkım oranı yüzde 15’di şu an yüzde 70’e geldik. Yılbaşı olarak bir takvim verilmişti. Belirlenen takvime uygun hareket ediyoruz. 15-20 günlük bir iş kaldı merkezde. Hala yıkılmayı bekleyen binalar var ama bu ara yürütmeyi durdurmalar çok hızlı bir şekilde arttı. En son 2 gün önce bin 58 tane yürütmeyi durdurma verilen bina vardı. Bunlarda ağırlıklı olarak merkezde. Geldiğimizde sadece 22 taneydi yürütmeyi durdurma vardı. Birde kültür varlıkları, koruma altındaki binaları yıkamıyoruz ve bitişik nizamlarla ilgili biraz sıkıntılar var. Bunlar dışında biz yılbaşına kadar merkezde yıkımları büyük oranda bitirmiş olacağız. Şu an Battalgazi’de yüzde 92’ye kadar çıktık, Yeşilyurt da oran yüzde 68’lerde. Bu iki ilçenin ardından da Doğanşehir ve Akçadağ geliyor”

şeklinde konuştu.

“HUKUKİ OLAN NE İSE ONU YAPTIK”

Yıkımlarda sözleşme şartlarını yerine getirmeyen firmalara ceza kesildiğini belirten Vali Yazıcı,

“Ben geldikten sonra 8-10 tane firmaya ceza kesildi. Biz firmalarımıza süreler verdik, defalarca ikaz ettik ama hala firmalar sorumluluklarını, sözleşmenin gereğini yerine getirmiyorsa ikazlardan sonra cezalarını kestik. Çünkü Malatyalı hemşehrilerimin bir an önce bu kötü görüntüden kurtulması lazım. Hukuki olan ne ise onu yaptık. Sözleşmenin şartlarını yerine getirmiyorsa hukuk ne emrediyorsa gereğini yaptık, yapmaktan da geri durmadım. Aynı durumda olan herkese aynı prosedür uygulandı”

ifadelerine yer verdi.

“KENDİSİNİN VAZGEÇMESİNİ BEKLİYORUZ”

Konteynerlerde kalan kişi sayıları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı,

“112 bin civarında konteynerde yaşam devam ediyor. Konteynerden ayrılan çok kişi olmadı. Bizim son 1-2 ay içerisinde ağır hasarlı binası olup konteynerini yetiştiremediğimiz, geç kaldığımız vatandaşlarımız vardı. Ben geldiğimde bunların sayısı 2 bin civarındaydı, bunların bir kısmı kirayı geçti, bir kısmı haklarından vazgeçti ama yine sayı binin üstünde. Vatandaşlardan şöyle bir şikâyet alıyoruz ‘Boş konteynerler var niye vermiyorsunuz?’ Biz hak sahibini arıyoruz konteyneriniz çıktı diyoruz ama gelip yerleşmiyorlar, 15-20 gün sonra bir daha arıyoruz isterseniz sizi kira yardımı hakkına geçirelim diyoruz ama vatandaş hem gelmiyor hem de hakkından vazgeçmiyor hal böyle olunca hem MALET 2’de hem de Samanköy’de boş konteynerlerimiz var. Vatandaş konteyner boş diyor ama hepsi tahsisli. Bu konu ile ilgili ticarilerde yaptırımımız var ikaz ediyoruz sonra belediyeye bildiriyoruz ama barınma konteynerlerinde böyle bir durum yok hak sahibinin kendisinin vazgeçmesini ya da kiraya dönmesini bekliyoruz. Onun dışında her depremden sonra vatandaşlarımız doğal olarak korktuğu için konteyner talebinde bulunuyor ama sistem binanız ağır hasarlı değilse konteyner talebini kabul etmiyor ve vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştiremiyoruz”

diye konuştu.

“BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE YAPILAR YÜKSELMEYE BAŞLAR”

Şehir merkezinde çalışmaların başladığına dikkat çeken Vali Yazıcı,

“Malatya’nın kalbini hareketlendiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ihaleyi yaptı. 3 büyük firma var 2 tanesi gelip şantiyelerini kurdu ve çalışmalara başladı. 6 bine yakın iş yeri ve 3 bine yakın konutun çalışmaları başladı. Önceden yapılacak olan 236 dönümdü şimdi genişlettik. İnönü Caddesi ve Niyazi Mısri’de bazı alanlar dahil değildi oraları projeye dahil ettik. Tam ticaretin, şehrin kalbi olan noktada 2 firma çalışmaya başladı 3. firmada geldi şantiyesini kuruyor. Bu 3 büyük firma bir yıl içerisinde çalışmasını bitirmiş olacaklar. Birkaç ay içerisinde yapılar da yükselmeye başlar. Şehrin kalbi harekete geçtiğinde ben Malatyalı hemşehrilerimizin moralinin düzeleceğini, her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum”

söyleminde bulundu.

“HERKESİ VİCDANLI OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Son olarak kira fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı,

“Bu zaman bazı şeyleri fırsata çevirme zamanı değil. Ben bunu betoncular içinde söylemiştim insanlar zor gününde insanların nasıl hareket ettiğini asla unutmaz. Küçücük bir iyiliği de unutmaz çünkü zor günde yapılan iyilik asla unutulmaz. Zor zamanda yapılan kötülükte unutulmaz. Battalgazi’nin torunları bu zor durumu fırsata çevirip kazancını 3’e veya 5’e katlamayı düşünenleri bir gün, bir şekilde kalben cezalandıracağını düşünüyorum ve herkesi vicdanlı olmaya davet ediyorum”

dedi.