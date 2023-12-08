Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Yiğit’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Köprü Küme Evleri, No: 91, Yeşilyurt,
48 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Turan Aygün’ün taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Konteyner Kent, Battalgazi,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Halil İbrahim Berktaş’ın taziye adresi: İzzetiye Mahallesi, Gaffar Ağa Sokak, No: 7/2, Battalgazi,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Remzi Duydum’un taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Kardeşcik Sokak, No:16, Battalgazi,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Tan’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır.
81 yaşında vefat eden ve Karamağara Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Sakine Aslan’ın taziye adresi: Karamağara Mahallesi, Akçadağ,
57 yaşında vefat eden ve Güzelyurt Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Fevzi Özdemir’in taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan,
78 yaşında vefat eden ve Sürür Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Ayşe Göçer’in taziye adresi: Sürür Mahallesi, Yazıhan”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.