Çiftlere evlilik öncesi danışmanlık hizmeti verilecek

Battalgazi Belediyesi tarafından uygulanan evlilik öncesi danışmanlık programı, Battalgazi Belediyesi’nde nikâh başvurusu yapmaya gelen çiftlere verilecek. Eğitim ve danışmanlık programında Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının arttırılması hususunda bilgilendirme yapılıyor.

Danışmanlık hizmeti Battalgazi Belediyesi bünyesinde çalışan İlişki, Evlilik ve Aile Danışmanı Mehmet Merde tarafından veriliyor. Evlenecek çiftlere nikâh öncesi yaklaşık 1 saat süren eğitimde yaşam becerileri, aile hukuku ile sağlık konuları da anlatılıyor.

SAĞLAM BİR ADIM ATILMASI AÇISINDAN DESTEK VERİLİYOR

Boşanmaların önüne geçmek amacıyla eğitimler verdiklerini ifade eden İlişki, Evlilik Ve Aile Danışmanı Mehmet Merde “Battalgazi Belediyesi’nin sunmuş olduğu hizmet içerisinde evlilik öncesi danışmanlığı yapıyoruz. Hem ilerisi için hem de daha sağlam bir adım atılması adına çiftlerimize yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Gelin adayımız ve damat adayımızın biyolojik, psikolojik ve ruhsal yapıları farklı olduğundan dolayı bunların detaylarına inerek bazı önerilerde bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“NİKÂH ÖNCESİNDE AİLE DANIŞMANIMIZLA GÖRÜŞTÜK”

Nikâh kıymak üzere Battalgazi Belediyesi’ne gelen Damat Cengiz Tanrıkulu, “Evlilik için belediyemize başvurduk. Burada evlilik danışmanı hocamızın bizlere evlilikle ilgili yapmış olduğu bilgilendirmeleri, önerileri, tavsiyeleri dinledik. Bunun dışında belediyemizin bize ücretsiz olarak gerçekleştirmiş olduğu bu hizmetten dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz” derken, gelin Rabia Erdem, “Bugün Battalgazi Belediyemize nikâh için geldik. Nikâh öncesinde aile danışmanımızla görüştük. Aile danışmanımız bize evlilikle ilgili, evlilik yaşamımızla ilgili birkaç ipucu ve bilgi verdi. Bunları uygulayacağız. Çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediyesi personellerine ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN