PFDK kararları açıklandı

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Fatih Karagümrük Kulübü’nün, 01.12.2023 tarihinde oynanan Karagümrük-İstanbulspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabakanın 3 dakika geç başlamasına sebebiyet verecek şekilde kale ağlarının direklere sağlam bir şekilde takılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

2- Adana Demirspor’un, 02.12.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Yılport Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, saha aydınlatmasının sağlanmamasından dolayı statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

3- Trabzonspor’un, 03.12.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor- Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Kayserispor Kulübü’nün, 03.12.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor- Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- MKE Ankaragücü Kulübü’nün, 03.12.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü’nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Beşiktaş’ın, 03.12.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Kasımpaşa’nın, 03.12.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 31.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Çaykur Rizespor’un 02.12.2023 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Maraton Tribün D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- Hatayspor Kulübü idarecisi Mehmet Güzel’in, 01.12.2023 tarihinde oynanan Hatayspor- Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü idarecisi Mehmet Güzel’in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 140.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- Antalyaspor Kulübü idarecisi Deniz Ali Yeşil’in, 01.12.2023 tarihinde oynanan Hatayspor- Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

11- Pendikspor’un, 02.12.2023 tarihinde oynanan Pendikspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Açık Tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Pendikspor’un, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu’nun, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12- Fenerbahçe’nin, 04.12.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Kuzey Tribün D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe’nin, 03.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe idarecisi Burak Çağlan Kızılhan’ın, 03.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

13- Sivasspor Kulübü idarecisi Gökhan Karagöl’ün, 04.12.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 143.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı