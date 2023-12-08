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Anne ayı ve yavruları böyle görüntülendi

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Sivas’ın Doğanşar ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı ve iki yavrusu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Anne ayı ve yavruları böyle görüntülendi mask
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Kış uykusuna yatması gereken ayılar yollara indi. Doğanşar-Hafik yolu üzerinde otomobille seyir halindeyken Bahadır Karataş ve arkadaşının önüne anne ayı ve iki yavrusu çıktı. Karataş, hemen cep telefonunun kamerasını açarak, ayıların kaçışını kaydetti. Görüntüde ayılar bir süre aracın önünde koşup, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldular.

O anları kayda alan Bahadır Karataş, çok güzel görüntülerin olduğunu ifade ederek, "Doğanşar’dan Zara dönüş yolunda önümüze anne ayı ve iki yavrusu çıktı. Biz de onları videoya çektik. Herkes görsün istedik. Çok güzel bir görüntüydü. Daha sonra ayılar ormanın içine girerek kayboldular" dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Ara 2023 - 15:10 Sivas- Bölge

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