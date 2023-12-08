Sivasspor’da hazırlıklar başladı

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koordinasyon ile başlayan antrenman 5v2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı