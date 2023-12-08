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Sivasspor’da hazırlıklar başladı

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Sivasspor’da hazırlıklar başladı mask
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Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koordinasyon ile başlayan antrenman 5v2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, Servet Çetin, sivasspor, Konyaspor

08 Ara 2023 - 15:08 - Spor

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