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Komşuda zincirleme kaza

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 3 araçın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Komşuda zincirleme kaza mask
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Kaza, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zeki G. Yönetimindeki 33 ARS 75 plakalı otomobil önünde ilerleyen Umut Ç. Yönetimindeki 02 T 3011 plakalı ticari taksiye, ticari taksi ise önündeki Duran F. Yönetimindeki 02 ADU 886 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Neslihan G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Ara 2023 - 15:05 Adiyaman- Bölge

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